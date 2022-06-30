Кнутов назвал вывод ВС РФ с острова Змеиный верным с военной точки зрения

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru объяснил, для чего Минобороны РФ приняло решение о выводе российского гарнизона с острова Змеиный.

По словам Кнутова, это решение разумно и целесообразно и с политической, и с военной точек зрения.

В политическом плане решение России оставить Змеиный показывает миру, что она никоим образом не намерена препятствовать вывозу украинского зерна.

"Мы объявили это в связи с тем, что это добрая воля, мы открываем возможность использования портов Одессы для того, чтобы вывозить зерно. Эти корабли будут проходить непосредственно мимо острова. И угроза их обстрела или какого-то задержания снимается. Это с точки зрения политической, — пояснил Кнутов.

А с военной точки зрения, по мнению эксперта, и оставлять на острове российских военных, и высаживать там десант сейчас слишком опасно, поскольку это приведёт к большим потерям.

"С точки зрения военной сохранение там гарнизона тоже нецелесообразно. Учитывая, что Одесса заминирована, побережье заминировано. Появились ракеты "Гарпун" противокорабельные. И проводить сейчас десантную операцию просто нецелесообразно. Это приведет к большим потерям. Да, можно, конечно, ее и осуществить. Но потери будут достаточно значительные. И поэтому нет смысла удерживать остров, который сейчас начнут обстреливать с помощью системы HIMARS. Там ракеты высокоточные. Каждую ракету можно наводить индивидуально на цель. Опять же это будет вести только к нашим потерям", — объяснил свою точку зрения Кнутов.

Эксперт добавил, что позже Россия всегда сможет провести операцию по восстановлению своего контроля над Змеиным, в случае регулярных обстрелов острова и выведения при помощи высокоточного оружия из строя всех целей, которые требуется.

В пользу своей теории Кнутов добавил, что нет смысла держать в том районе российские гарнизоны и подвергать жизни солдат опасности, потому что пока у РФ нет планов по освобождению Одессы и Николаева.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков объявил о выводе с острова Змеиный российского гарнизона, поскольку поставленные перед ним задачи были выполнены.