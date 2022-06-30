По словам депутата Государственной Думы и главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая, украинская армия активно использует против ВС РФ снаряды, мины, гранаты с белым фосфором. Эксперт отметил, что данный запрещённый вид оружия всегда производился в США, а сейчас применяется на Украине армией противника.
Помимо этого, на вооружении ВСУ — барражирующие боеприпасы.
"Также зафиксировано использование барражирующих боеприпасов. Это очень неприятная штука. Дело в том, что обычно ты слышишь подлёт снаряда или мины и по звуку можешь определить, куда он летит, понимая, надо ли тебе нырять в подвал, окоп или блиндаж. А эти снаряды выстреливаются сжатым воздухом, некоторое время зависают над тобой, а когда пакет со шрапнелью уже пошёл вниз, только тогда вы их можете ощутить на себе", — рассказал Бородай изданию "Украина.ру".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.