По словам депутата Государственной Думы и главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая, украинская армия активно использует против ВС РФ снаряды, мины, гранаты с белым фосфором. Эксперт отметил, что данный запрещённый вид оружия всегда производился в США, а сейчас применяется на Украине армией противника.

Помимо этого, на вооружении ВСУ — барражирующие боеприпасы.

"Также зафиксировано использование барражирующих боеприпасов. Это очень неприятная штука. Дело в том, что обычно ты слышишь подлёт снаряда или мины и по звуку можешь определить, куда он летит, понимая, надо ли тебе нырять в подвал, окоп или блиндаж. А эти снаряды выстреливаются сжатым воздухом, некоторое время зависают над тобой, а когда пакет со шрапнелью уже пошёл вниз, только тогда вы их можете ощутить на себе", — рассказал Бородай изданию "Украина.ру".