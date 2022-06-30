Бородай: у ВСУшников всё меньше надежд на контрнаступление

По словам депутата Госдумы и главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая, украинские военные всё меньше и меньше верят в обещанное "скорое контрнаступление".

"Они все равно идут в бой. Потому что перед ними маячит призрак перемоги. Им говорят, что вот-вот они пойдут наступление. Правда, судя по разговорам с пленными, в последнее время на наступление у них все меньше и меньше надежд", — сказал Бородай в разговоре с "Украиной.ру".

Политик считает, что теперь украинских военных "обрабатывают" по-другому. Их заставляют верить, что "весь мир", который на их стороне, якобы накажет Россию так, что ей "мало не покажется".

"Им теперь внушают другую мысль, что весь мир за них, и что этот "весь мир" так навалиться на Россию политически и экономически, что в России случится какой-то коллапс, она развалится или умрет изнутри", — закончил свою мысль Бородай.

Однако, по словам политика, этим мечтам не суждено сбыться, потому что россияне видят, что происходит в мире на самом деле.