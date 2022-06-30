Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм в обмен на разрешение Анкары вступить в военно-политический блок НАТО выдаст властям республики 73 представителя террористической организации.
"Мы будем следить, выполнят ли они (шведские политики. — Прим. ред.) своё обещание", — подчеркнул президент во время пресс-конференции после встречи лидеров альянса.
Ранее журналисты Reuters сказали, что Турция не стала требовать от США передачу американских истребителей F-16 для включения Финляндии и Швеции в состав НАТО. По информации издания, Анкара и Вашингтон до сих пор обсуждают вероятное проведение этой сделки.
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