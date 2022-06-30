В Херсоне прозвучал взрыв.
Об этом сообщило агентство ТАСС.
Позже пришла информация, что в районе СИЗО в центре города подорвали забор. У ограждения сработало самодельное взрывное устройство.
Как сообщили местные власти, пострадавших нет.
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