В Херсоне у СИЗО прозвучал взрыв

В Херсоне прозвучал взрыв.

Об этом сообщило агентство ТАСС.

Позже пришла информация, что в районе СИЗО в центре города подорвали забор. У ограждения сработало самодельное взрывное устройство.

Как сообщили местные власти, пострадавших нет.