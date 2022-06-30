Вассерман: РФ может построить пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой

В случае военного конфликта Российской Федерации и НАТО Вооружённые силы РФ смогут занять территорию Прибалтики за две недели.

Об этом сообщила "Журналистская правда" со ссылкой на чешское издание iDNES.

Эрудит, политолог и депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, насколько реалистичен этот сценарий.

Он убеждён, что европейские аналитики несколько превысили срок. Две недели могут быть при том случае, если армия России получит такой же приказ, как и на Украине — максимально щадить не только мирное население, но и военнослужащих. Но и тогда две недели слишком завышенный срок, уверен Вассерман и говорит, что на самом деле будет меньше.

"Что касается прямого столкновения НАТО и Российской Федерации. Думаю, до тех пор, пока Россия располагает технической возможностью "построить" пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой, нынешние обитатели будущей зоны строительства вряд ли горят желанием его начинать", — подытожил эксперт.

Напомним, фраза "Пролив имени Сталина" принадлежит Андрею Сахарову, которую он приписал в конце пояснительной записки к термоядерной торпеде, способной устроить разрушительное цунами у берегов США.