Военкор Котенок призвал создать пулы блогеров на Украине для освещения СВО

Российская спецоперация на Украине длится уже более четырёх месяцев. Бои ведутся и в Донбассе, и в информационном поле. Украинские СМИ стремятся всеми силами очернить Россию. Чтобы избежать фейков и предоставлять данные о происходящем на фронте оперативно, нужно систематизировать информацию, считает военный журналист Юрий Котенок. Он отмечает, что работа военкоров в Донбассе сложная и отличается от работы в той же Чечне или Сирии.

"Необходимо создавать новые информационные агентства, новые пулы блогеров, различных оперативных информационных структур, которые в круглосуточном онлайн режиме должны освещать происходящее. Они должны подавать информацию не только чисто с военной точки зрения, но и для гражданского населения, для самого зрителя, читателя, чтобы человек понимал, о чём идет речь", — цитирует журналиста Общественная Служба Новостей.

Котенок также отметил, что журналист, прибывший в горячую точку, не должен как-то выделяться, так как на его охрану требуются силы, которые могли быть задействованы в боях. Вместо этого бойцы рискуют жизнями, защищая военкоров.