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Эксперт: сложная конструкция гиперзвуковой ракеты США — причина провала тестов

Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Рамм объяснил, почему новое испытание гиперзвуковой ракеты в США завершилось неудачей.

Эксперт: сложная конструкция гиперзвуковой ракеты США — причина провала тестов

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на Пентагон, что США провалили испытание гиперзвуковой ракеты, которое проводилось на Гавайях, из-за отказа второй ступени.

По словам Рамма, американские конструкторы создали слишком сложное устройство, которое нуждается в доработке и большом количестве тестирований. Создатели ракеты рассчитывали, что вторая ступень выведет ракету на гиперзвуковую скорость, однако она не выполнила свою цель из-за воспламенения топлива. Оперативно устранить проблему не получится, отметил обозреватель "Известий".

Эксперт рассказал, что при создании ракеты Conventional Prompt Strike американские инженеры отталкивались от возможностей российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон". Последний отличается от американского аналога тем, что имеет одну ступень. Рамм напомнил, что это уже вторая неудачная попытка испытать CPS. Если Пентагону всё же удастся доработать ракету и приступить к серийному производству, то её установят на подлодках типа Virginia и новейших эсминцах типа Zumwalt DDG-1000.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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