Кедми: армия России никогда не применит на Украине ядерное оружие

Военный эксперт и бывший глава израильской спецслужбы Яков Кедми отверг опасения Запада и ряда аналитиков о том, что РФ может применить тактическое ядерное оружие в СВО на Украине.

Обозреватель уверен, что применение даже маломощных ядерных зарядов в спецоперации бессмысленно.

"Что оно даёт, чего нельзя достигнуть обычным конвенциональным оружием?" — говорит в интервью изданию "Военное дело" эксперт.

По его мнению, на Украине просто не существует таких целей, которым потребовались бы ядерные бомбы.

Подытожив, Кедми сказал, что целей для применения ядерного оружия на территории Украины нет "ни тактических, ни стратегических".

Ранее эксперт отмечал, что итог войны России с США определится в первые 45 минут.