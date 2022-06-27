Удар РФ по носителям уничтожит НАТО в первые минуты возможной войны

Один козырь России военно-технического плана нанесёт поражение НАТО в первые минуты возможной большой войны.

Именно к ней сейчас англосаксы и подталкивают ЕС, вбрасывая предупреждения об угрозе ядерных ударов, а демарш Литвы можно отнести сюда же. Главным авторам украинской провокации очень надо расширить конфликт, стравив РФ с НАТО.

Однако Москва готова в любой момент быстро усмирить противников. Об этом сообщил депутат ГД РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

Эксперт отметил, что при нападении Запада на РФ, нам даже необязательно "включать" ядерный арсенал.

"Если они собираются атаковать обычным оружием, то первым эшелоном станут крылатые ракеты с "Томагавками". Это будут ракеты морского базирования — на кораблях и подводных лодках, часть — воздушного базирования и самый мизер наземного. Мы не будем ждать залпа, чтобы потом их все перехватывать. Мы первым делом уничтожим носители этих ракет. А без этого эшелона никакая авиация у них никуда не полетит", — говорит эксперт.

По его словам, потенциальный противник прекрасно понимает, что ПВО РФ их уничтожит, если они подойдут. Тут у России сильный козырь — гиперзвук, которое низложит весь потенциал НАТО в первые 10 минут войны, ликвидировав все носители ракет.