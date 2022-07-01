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Замглавы МИД Грушко: члены НАТО намерены противостоять РФ "по всем фронтам"

Силовые структуры

Заместитель руководителя МИД России Александр Грушко отреагировал на признание нашей страны прямой угрозой для военно-политического блока НАТО. По мнению политика, этот шаг можно назвать "заявкой на противостояние по всем фронтам".

"Это (новая стратегия альянса. — Прим. ред.) серьёзнейший поворот", — подчеркнул российский чиновник в ходе выступления на дискуссионном клубе "Валдай".

По словам представителя внешнеполитического ведомства, члены объединения намерены сдерживать РФ. При этом во время борьбы блок планирует применять все инструменты, заключил Грушко.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила за выход США из НАТО. По мнению чиновницы, американский президент Джозеф Байден пытается сделать Вашингтон участником конфликта с Москвой.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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