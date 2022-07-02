РИА Новости: ВС РФ уничтожают диверсантов ВСУ бесшумными минометами "Галл"

Российский спецназ использует в против украинских диверсантов бесшумные миномёты 2Б25 "Галл". Согласно сообщению источника, оружие при выстреле производит звук не громче, чем "хлопок в ладоши".

Согласно информации, в ходе спецоперации точное и бесшумное оружие помогает бороться не только с диверсионными группами, но и помогает в "проведении внезапных огневых налётов" и ликвидации замаскированных опорных пунктов ВСУ.

"Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные миномёты 2Б25 "Галл", у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномёта похож на громкий хлопок в ладоши", — сообщил источник в военных кругах РИА Новости.

"Галлы", по словам собеседника агентства, превосходят иностранные 60-миллиметровые миномёты, которые используют группы ВСУ, по нескольким критериям:

точность,

мощность,

мобильность,

скрытность.