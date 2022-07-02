Вассерман: до конца года вся Украина войдёт в состав России

Чем больше страны НАТО пришлют оружия Киеву, тем больше металлолома смогут использовать металлургические предприятия, когда Украина вернётся в состав России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Не "если", а именно "когда", подчеркнул он.

Политик прокомментировал в интервью изданию "Украина.ру" данное альянсом на саммите обещание о продолжении поддержки киевского режима новым оружием и деньгами.

По словам Вассермана, помощь НАТО выглядит страшно в денежном выражении, однако в реальности Россия в плане военной техники в разы эффективнее, так как она на рубль делает больше, чем Запад на доллар. Российская техника также по большей части эффективнее, считает депутат.

По его мнению, если исходить из нынешнего развития ситуации, то до конца этого года вся территория Украины войдёт в состав России. И в этом случае поставленное НАТО вооружение пойдёт на металлолом.