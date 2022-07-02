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По всей России пройдут "жесткие" антинаркотические рейды

Силовые структуры

В России с Москвы, Петербурга и курортов начинаются "жесточайшие рейды" по поиску и "посадкам" распространителей и потребителей наркотиков. Об этом сообщил инсайдерский проект BRIEF, информацию также подтвердили источники Pravda. ru в правоохранительных органах.

По всей России пройдут "жесткие" антинаркотические рейды

С 1 июля по всей стране начаты бессрочные рейды против наркопотребителей и наркоторговцев — силовики признались, что получили "с самого верха" команду "найти и посадить" как распространителей (т.н. закладчиков), так и потребителей растительных и синтетических наркотиков.

Мероприятия начнутся с Москвы, Санкт-Петербурга, туристических и курортных регионов, городов-миллионников и постепенно охватят всю Россию.

"Сотрудникам подразделений МВД и других ведомств дана команда максимально усилить патрулирование, оперативно-разыскную, техническую и агентурную деятельность, а также максимально оперативно "отрабатывать" сигналы населения о появлении возможных искателей зелья и "кладменов" — сообщили они.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов получили указание проявлять "нулевую толерантность" к потребителям наркотиков, вне зависимости от их статуса и типа запрещенных веществ.

Как отмечают инсайдеры, силовики "опровергли версию о том, что такая активность связана с переделом нарко-рынка". По их словам главные причины — "поступление из Украины наркотических веществ, вызывающих гибель потребителя" и "установка сверху на максимальное оздоровление нации".

"То, что "алкоголь — большее зло и на нем зарабатывает казна", что якобы "трава не наркотик", что "каждый имеет право распоряжаться здоровьем" и прочие штампы они будут говорить в МЛС (места лишения свободы). Там, кстати, к барыгам и нарколыгам отношение своеобразное" — откровенно пояснил высокопоставленный офицер.

Напомним, что приобретение и хранение 2-3 грамм запрещённых веществ обыкновенно наказывается тюремным заключением на срок от трех до десяти лет. Распространение наркотиков приводит в тюрьму на 10-20 лет.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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