Полковник Хатылев: ВСУ на Змеином без ПВО попадут в "огневой мешок"

Киеву не стоит особо радоваться по поводу ухода войск РФ с острова Змеиный. Более того, стоит хорошо подумать, прежде чем возвращаться туда. Такое мнение высказал полковник в запасе Сергей Хатылев.

Военный эксперт предположил, что украинцы теперь непременно захотят высадить на Змеиный десант. Однако у ВСУ нет средств ПВО для защиты от авиационных и ракетных ударов, и их нечем туда доставить, заметил аналитик в интервью "МК". Российские военные могут легко накрыть остров как с берега, так и с воздуха, пояснил он.

Судьба украинских военных, которые решат высадиться на остров, будет незавидной, так как без ПВО они станут практически смертниками, считает собеседник издания.

Полковник запаса напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поспешил объявить погибшими украинских пограничников, сдавшихся в плен на Змеином в первые дни после начала спецоперации, и даже их "посмертно" наградил, хотя позже выяснилось, что они живы.

В этот раз всё будет куда хуже, спрогнозировал эксперт.

"Если будет принято решение о размещении там войск, то кого-то придется награждать посмертно уже на самом деле. Без ПВО там будет огневой мешок и братская могила", — заключил Хатылев.