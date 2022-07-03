Гладков: в Белгороде, предположительно, сработала ПВО — трое пострадали

В Белгороде раздалась серия громких звуков, после которых загорелся частный жилой дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам политика, три человека пострадали.

Как уточнил губернатор, предположительно, могла сработать ПВО.

"Есть трое пострадавших", — сообщил глава региона.

Ранее Гладков сообщал, что на улице Маяковского, 23, загорелся частный дом. Были ли это взрывы, губернатор не уточнил. Лишь подчеркнул, что выезжает на место происшествия и все подробности по случившемуся "будут позже".