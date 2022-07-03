В рамках специальной военной операции ВС РФ продолжают нанесение высокоточных ударов по военным объектам противника на Украине.
Сегодня, 3 июля, российская армия нанесла серию ударов по объектам в Харькове. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что накануне в воздух в Белгороде была поднята боевая авиация. По меньшей мере пяти российским ракетам удалось преодолеть систему противовоздушной обороны ВСУ и поразить намеченные цели.
На территории Украины ревут сирены воздушной тревоги, а над поражёнными объектами в Харькове стоят столбы дыма.
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