ВКС РФ нанесли удары с воздуха по объектам ВСУ в Харькове

В рамках специальной военной операции ВС РФ продолжают нанесение высокоточных ударов по военным объектам противника на Украине.

Сегодня, 3 июля, российская армия нанесла серию ударов по объектам в Харькове. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что накануне в воздух в Белгороде была поднята боевая авиация. По меньшей мере пяти российским ракетам удалось преодолеть систему противовоздушной обороны ВСУ и поразить намеченные цели.

На территории Украины ревут сирены воздушной тревоги, а над поражёнными объектами в Харькове стоят столбы дыма.