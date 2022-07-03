МО РФ: в лисичанском котле в плен сдались "насильно мобилизованные" в ВСУ жители

В лисичанском котле за последние двое суток в плен российской армии сдались 38 служащих ВСУ. Почти все они были "насильно мобилизованы" Киевом из числа местных жителей, сообщили в Минобороны РФ.

"За последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что ВС России замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В котле полностью заблокирована украинская группировка войск.