В лисичанском котле за последние двое суток в плен российской армии сдались 38 служащих ВСУ. Почти все они были "насильно мобилизованы" Киевом из числа местных жителей, сообщили в Минобороны РФ.
"За последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что ВС России замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В котле полностью заблокирована украинская группировка войск.
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