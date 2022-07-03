В Сети появились первые фотографии из освобожденного Клинового

Сообщения об освобождении села появились накануне вечером. Клиновое находится в нескольких километрах к востоку от стратегически важного населенного пункта Бахмут (бывший Артемовск).
Судя по кадрам в Telegram-канале "Рыбарь", в поселении были ожесточенные бои, противник пытался оказывать максимально возможное сопротивление. На улицах много поврежденных зданий, выбиты окна, поломаны деревья.
В район Клинового ВСУ перебрасывали дополнительные подразделения, чтобы удержаться на позициях и остановить продвижение русских сил в сторону Бахмута. Наступление на этом участке фронта ведут отряды "ЧВК Вагнера", ранее освободившие ряд населенных пунктов в данном районе.
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