ВСУ нанесли ракетные удары по Мелитополю из окрестностей пгт Степногорск

Контроль над Мелитополем был потерян украинской армией ещё в начале СВО. В настоящее время ВСУ используют террористические методы, нанося удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре города.

ВСУ ударили по Мелитополю, Курску и Белгороду практически в одно и то же время. Удар по Мелитополю был нанесён с применением РСЗО "Смерч", передаёт "Военное обозрение". По данным издания, залпы были осуществлены в два этапа, первый из которых был пущен около 3 утра, второй — около 4 утра. Местоположением реактивных установок оказались окрестности посёлка городского типа Степногорска к югу от Запорожья. Степногорск расположен в 70 км (по прямой) от Мелитополя.