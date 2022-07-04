Мирошник: спецслужбы нашли документы иностранных наёмников в Лисичанске

Спецслужбы обнаружили в освобождённом Лисичанске документы, которые свидетельствуют о присутствии в городе иностранных наёмников и инструкторов, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, эти материалы можно будет использовать в качестве доказательной базы для трибунала, Совбеза ООН и всевозможных международных разбирательств.

Он подчеркнул: власти РФ и ЛНР продемонстрируют данные документы, когда Запад попытается опровергнуть своё участие в украинском конфликте. Такое поведение иностранных государств посол назвал преступлением.

"Много людей говорили о присутствии здесь иностранных представителей, то ли в виде инструкторов, то ли в виде наёмников, и это факт, что они были", — сказал Мирошник в интервью ТАСС.

В воскресенье, 3 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики.