Шойгу доложил Путину о полном освобождении ЛНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Об этом сообщает оборонное ведомство.

"Сегодня, 3 июля, Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Путину об освобождении Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, только за последние сутки Вооружённые силы России совместно с народной милицией ЛНР освободили более 180 квадратных километров территории республики. За это время установлен полный контроль над городом Лисичанском и близлежащими населёнными пунктами.