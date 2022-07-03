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Шойгу доложил Путину о полном освобождении ЛНР

Силовые структуры

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Об этом сообщает оборонное ведомство.

"Сегодня, 3 июля, Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Путину об освобождении Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, только за последние сутки Вооружённые силы России совместно с народной милицией ЛНР освободили более 180 квадратных километров территории республики. За это время установлен полный контроль над городом Лисичанском и близлежащими населёнными пунктами.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Александр Артамонов
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