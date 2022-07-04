Чешский генерал Шандор: у Европы большие проблемы с военной поддержкой Украины

Военную поддержку Киеву странам Запада становится оказывать всё сложнее, поэтому они всё больше поддерживают Украину просто морально. Так считает чешский генерал-майор Андор Шандор, ранее возглавлявший военную разведку страны.

Генерал напомнил в разговоре с изданием Parlamentní listy, что ряд европейских стран изначально не торопился с отправкой вооружений Киеву, ограничиваясь обещаниями, которые так и не были выполнены. В качестве примера военный привёл Германию.

Шандор объяснил, что даже при желании многие европейские страны уже просто физически не могут отправить Украине необходимое оружие: знакомые украинским военным системы ПВО и зенитно-ракетные установки уже отправлены, а оружие советского образца на исходе.

Генерал отметил, что если вдруг конфликт выйдет за пределы Украины, сама Чехия не может чувствовать себя в безопасности из-за нехватки оружия, вызванной постоянными поставками Киеву.

"Резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и ясно, что сам альянс не допускал мысли, что в Европе начнется долгий конфликт. Проблема в том, что у нас не так много техники для длительной войны. Мы даже не представляем, как перестроить мирную промышленность на военный лад", — добавил генерал.

Также Шандор коснулся и причин украинского конфликта, объяснив их игнорированием Западом более чем обоснованных требований РФ. Генерал считает, что если страны НАТО не научатся слышать другую сторону, перед ними возникнет большое количество сложностей — им придётся тратить огромные средства на доукомплектование армий и их оснащение для ведения длительных боевых действий.