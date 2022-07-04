Табах: Украина должна окружить ВС РФ и уничтожить её без права отступления

Украинские войска должны окружить группировку ВС РФ и уничтожить её без всякого права отступления.

Об этом в эфире сообщил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

По его мнению, целью Киева и Запада является расчленение Российской Федерации.

"Мы, цивилизованные люди, не можем жить с этой страной на одной планете. Она должна принять какую-то другую форму... Я не настолько умен, чтобы дать ответ на такой вопрос. Я считаю, что нужно их смести и уничтожить, уничтожить российскую армию, уничтожить российскую группировку, которая находится на территории Украины. Я бы даже больше сделал — я бы ее просто окружил и убил бы, даже не дал отступить", — заявил американец в видеоблоге боевика и экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

По его словам, такая же участь постигнет всех, кто поддерживает эту систему и от правосудия им не уйти.

"Им от суда и международного трибунала не уйти, все они попадут под это. И таким образом, может быть, они очнутся", — убеждён сотрудник НАТО.