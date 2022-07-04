Украинский военнопленный отказался быть обменянным

Недавно попавший в плен украинский военнослужащий категорически отказался быть включенным в группу "на обмен".

Необычную историю рассказали РИА Новости.

По данным издания, украинец Игорь Пшеничный в прошлом году подписал контракт и попал служить в бригаду мотопехоты ВСУ. И всё у него на службе было нормально, но ровно до того момента, когда началась российская спецоперация.

Когда подразделение, в котором он служил, получило приказ выдвигаться в Херсон, Пшеничный, по его словам, сразу решил для себя, что рисковать жизнью он не хочет и не будет. Под предлогом, что ему нужно ухаживать за больной матерью, решил остаться дома. О чем и сообщил командиру. Так рядовой Пшеничный стал дезертиром. И, несмотря на грозящий ему срок — 10 лет — чувствовал себя "на гражданке" неплохо.

Но город заняли российские войска. И когда при проверке документов выяснилось, что он — солдат ВСУ, дезертир стал военнопленным.

Когда бывшему солдату предложили включить его в списки на обмен, чтобы он мог вернуться на Украину, военнопленный ответил решительным отказом, который объяснил нежеланием служить в ВСУ.