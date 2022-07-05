Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на западную помощь Киеву

Цели специальной военной операции РФ на Украине будут достигнуты, несмотря на поставки западного оружия Киеву. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, российские военные намерены защитить жителей Украины и республик Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризировать и денацифицировать украинские территории, а также добиться нейтрального статуса этой страны.

"Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летательного оружия, эти цели будут достигнуты", — сказал Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Он напомнил, что спецоперация — вынужденный шаг. Как пояснил секретарь Совбеза, Россия должна была отреагировать на распространение нацизма, работу биологический лабораторий, планы украинских властей по созданию ядерного оружия и вступлению в Североатлантический альянс.