Вооружённые силы России продолжают нанесение высокоточных ударов по различным военным объектам на территории Украины в рамках специальной военной операции по денацификации и демилитаризации.
Сегодня, 5 июля, около 4 часов утра ВС РФ нанесли ракетные удары по целям в Сумской области Украины. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что в городе Шостка прогремело четыре взрыва. Украинская сторона пока не прокомментировала удары, информации о последствиях нет.
Ранее российская армия нанесла удары по целям в Харькове и Днепропетровске с применением ОТРК "Искандер".
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.