ВС РФ нанесли ракетные удары по целям в Сумской области Украины

Вооружённые силы России продолжают нанесение высокоточных ударов по различным военным объектам на территории Украины в рамках специальной военной операции по денацификации и демилитаризации.

Сегодня, 5 июля, около 4 часов утра ВС РФ нанесли ракетные удары по целям в Сумской области Украины. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что в городе Шостка прогремело четыре взрыва. Украинская сторона пока не прокомментировала удары, информации о последствиях нет.

Ранее российская армия нанесла удары по целям в Харькове и Днепропетровске с применением ОТРК "Искандер".