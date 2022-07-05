ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам в Шостке, Николаеве и Харькове

ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам Украины, в том числе по складам боеприпасов, поставленных западными странами.

Сегодня стало известно о нанесении ракетных ударов по объекту в городе Шостка. По данным издания "Военное обозрение", речь идёт о месте хранения беспилотников ВСУ. В Шостке расположены и прочие склады с боеприпасами и вооружением, а также аппаратурой для ведения разведки. Сообщается о четырёх взрывах на территории города.

Источник также информирует об ударе по предприятию, осуществляющему ремонт военной техники ВСУ в административном центре Днепропетровской области. В Николаеве также зафиксирован столб дыма после удара по военному объекту. Ночью прогремели взрывы и в Харькове. Сегодня воздушная тревога была включена в Киеве, однако данных о нанесении ударов нет.