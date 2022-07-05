Военкор Ольков показал марш колонны снабжения ВС РФ под прикрытием "Торнадо-У"

Для поддержания эффективности действий ВС РФ в спецоперации на Украине большое внимание уделяется регулярным поставкам матчасти. Эту задачу выполняют автомобильные колонны, которые курсируют между тылом и передовой и снабжают армию вооружением, боеприпасами, продовольственными товарами, а также обеспечивают местных жителей гуманитарной помощью.

Движение грузовых колонн в Харьковской области

Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков в своём репортаже показал, как осуществляется передвижение грузовых колонн в Харьковской области. Десятки фур, нагруженные всем необходимым, перемещаются под прикрытием боевых машин "Торнадо-У".