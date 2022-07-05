Для поддержания эффективности действий ВС РФ в спецоперации на Украине большое внимание уделяется регулярным поставкам матчасти. Эту задачу выполняют автомобильные колонны, которые курсируют между тылом и передовой и снабжают армию вооружением, боеприпасами, продовольственными товарами, а также обеспечивают местных жителей гуманитарной помощью.
Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков в своём репортаже показал, как осуществляется передвижение грузовых колонн в Харьковской области. Десятки фур, нагруженные всем необходимым, перемещаются под прикрытием боевых машин "Торнадо-У".
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.