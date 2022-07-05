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Востоковед Долгов: Турция не станет жёстко противостоять расширению НАТО

Силовые структуры

Ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Борис Долгов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал утверждение протоколов о членстве Финляндии и Швеции в военно-политическом блоке НАТО. По мнению специалиста, фактически страны уже стали частью альянса.

Востоковед Долгов: Турция не станет жёстко противостоять расширению НАТО

"Турция — весомый член НАТО и его значимый фланг. У неё вторая по боеспособности армия в блоке. Эта страна не собирается выходить из него. Поэтому Анкара не будет ставить ультиматум, защищая свои интересы по выдаче курдских радикалов", — сказал эксперт.

Он напомнил, что турецкие власти в обмен на расширение альянса призвали Стокгольм экстрадировать 73 террориста.

"Турция не станет жёстко противостоять вступлению Финляндии и Швеции в блок, даже если они не выполнят некоторые условия. В ходе переговоров политики смогут прийти к консенсусу. На мой взгляд, вступление Швеции и Финляндии в НАТО — свершившийся факт", — заключил востоковед.

Ранее генсек блока Йенс Столтенберг сообщил о запуске ратификации документов о расширении объединения.

"Сегодня мы официально подпишем протоколы о вступлении, это даёт начало процессу ратификации", — подчеркнул политик в ходе заседания в штаб-квартире альянса.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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