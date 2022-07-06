Пинчук о сроках спецоперации: она не должна растянуться на десять лет

По мнению бывшего министра безопасности ДНР, командира подразделения отряда "Центр" Андрея Пинчука, у России нет ресурсов, сил и намерения затягивать спецоперацию на Украине на пять или десять лет, поскольку у неё есть и иные направления и задачи внешней политики, которым нужно уделять внимание.

Эксперт подчеркнул, что нынешний вариант развития событий на Украине со стороны России — единственно возможный на данный момент.

"В…* - это единственное средство в политике, а не альтернатива политике. Но мы все равно продолжаем говорить, что нам так долго и тяжело приходится воевать, поэтому давайте что-то еще придумаем. Все, что можно было "еще придумать”, уже отпало на предыдущих исторических этапах", — сказал Пинчук в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт добавил, что без жертв в текущей ситуации никак не получится обойтись, но погибших будет в разы меньше, если Россия выполнит поставленные цели спецоперации в самые сжатые сроки.

*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.