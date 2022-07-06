Леонков: ВС РФ оставили ВСУ без снабжения и резервов

По словам редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, на Украине наблюдается снижение качества логистики и перебрасываемых на передовую резервов. Он отметил, что украинская сторона периодически упоминает про неизвестный резерв, который армия бережёт для "контрудара".

ВС РФ удалось нанести серьёзный ущерб логистической инфраструктуре Украины. Так, железные дороги уже непригодны для перевозки чего-либо. Для этих целей используется автотранспорт, что занимает много времени.

"На поезде можно сразу, допустим, целый танковый батальон перевезти. Чтобы то же самое сделать машинами, приходится придумывать разные движения без привлечения внимания. Но у нас разведка работает, мы такие сосредоточения фиксируем и калибруем", — указал Леонков в интервью "Украина.ру".

Он отметил, что российской армии удалось выполнить стратегическую задачу по "перемалыванию" техники и живой силы противника и теперь "защитные редуты ВСУ будут сыпаться быстро".