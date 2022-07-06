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Норин: анонсы ужасов в Приднестровье – лишь попытка подёргать Россию за нервы

Силовые структуры

Ранее появилась информация, что военнослужащие Румынии начали массово прибывать в Молдавию, переодеваясь в молдавскую форму и нацеливаясь на Приднестровье. Военный историк Евгений Норин считает, что это всего лишь слухи, поскольку в Приднестровье находится российский миротворческий контингент. По его мнению, Молдавия не готова проверять, что предпримет Россия в случае эскалации конфликта.

Норин: анонсы ужасов в Приднестровье – лишь попытка подёргать Россию за нервы

"Особенно теперь, когда русские показали миру, что могут прийти и настучать по голове. Я думаю, анонсы ужасов в Приднестровье — лишь попытка подёргать РФ за нервы. Во-первых, де-юре это Молдавия. Украина будет проводить операцию в Молдавии? С чего бы? Во-вторых, неизвестно, есть ли вообще в Приднестровье эти гигантские склады оружия, а если они есть, то при необходимости будут уничтожены нами быстро и начисто", — заявил историк в беседе с argumenti.ru.

Норин полагает, что все громкие заявления делаются только для того, чтобы вывести Москву из равновесия. По мнению эксперта, в ходе военной спецоперации Россия постарается прорубить сухопутный коридор, чтобы отсечь Украину от моря.

"Будет ли в этом случае Приднестровская Республика автономией в составе Молдавии или же станет ассоциирована в какой-то форме с Россией — гадать не возьмусь", — резюмировал историк.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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