Сатановский: теперь внешний вид канадских солдат подойдёт для гей-парадов

Экономист и политолог Евгений Сатановский прокомментировал решение Канады разрешить своим солдатам делать маникюр, татуировки на лице, красить волосы в любые цвета и носить пирсинг.

По словам Сатановского, такой внешний вид больше подходит для участия в гей-парадах, чем для службы в армии. Он не исключил, что канадские военные будут совмещать две этих сферы деятельности.

Политолог выразил удивление, что консервативная Канада пришла к такой демократии. Сатановский напомнил, что в России усы и бороду могут носить кавказские и казачьи подразделения.

Он представил себе встречу российских и канадских военных.

"С одной стороны наши, в камуфляже, берцах, разгрузках и прочей военной сбруе, вооруженные до зубов и прошедшие на войне огонь, воду и медные трубы, с другой — канадцы с крашеными бородами и бакенбардами, татуированными лицами и в юбках. Наши точно со смеху полягут", — сообщил Сатановский.