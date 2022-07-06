Рогов: в Запорожской области ликвидировали элитного боевика Зеленского

Командир отделения роты спецназа Сил специальных операций Вооружённых сил Украины Антон Соловьев уничтожен в городе Гуляй Поле.

Об этом в своем аккаунте мессенджера сообщил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Запорожье ликвидирован элитный боевик Зеленского. Под Гуляй Полем в Запорожской области убит командир роты украинского спецназа Антон Соловьев”, — заявил представитель ВГА Запорожья.

Рогов также отметил, что связь погибшего националиста с каким-то конкретным подразделением ВСУ пока не установлена.