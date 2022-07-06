Командир отделения роты спецназа Сил специальных операций Вооружённых сил Украины Антон Соловьев уничтожен в городе Гуляй Поле.
Об этом в своем аккаунте мессенджера сообщил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Запорожье ликвидирован элитный боевик Зеленского. Под Гуляй Полем в Запорожской области убит командир роты украинского спецназа Антон Соловьев”, — заявил представитель ВГА Запорожья.
Рогов также отметил, что связь погибшего националиста с каким-то конкретным подразделением ВСУ пока не установлена.
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