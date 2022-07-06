Пехота ВС РФ уничтожила ЗРК С-300 ВСУ на начальных этапах СВО на Украине

Пусковые установки украинских ЗРК С-300 являются угрозой для российской стороны. Чтобы ВКС РФ установить господство в воздухе, необходимо бороться с ПВО ВСУ. На предоставленных кадрах показано уничтожение одного из комплексов.

пехоте ВС РФ уничтожает украинский ЗРК С-300

Сообщается, что 255-й полк уничтожил пусковую ЗРК противника. Однако, как пишет телеграмм-канал "Повёрнутые на Z войне", подрыв комплекса с близкого расстояния привёл к тому, что части пусковой установки после детонации пороховых зарядов в транспортно-пусковых контейнерах прилетели в стрелявшего. Это можно объяснить тем, что мотострелки, вероятно, по роду службы обладают неполной информацией о ЗРК. Бойцы ВС РФ не пострадали. События происходили в начале спецоперации, судя по кадрам.