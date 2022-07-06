Ракетные удары по российским приграничным городам Курску и Белгороду, которые произошли ночью 3 июля, не буду последними. Такого мнения придерживается заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков.
Чтобы остановить обстрелы ВСУ по российским территориям, России нужно обратить внимание на усиление безопасности в городах, близких к границе с Украиной, а также улучшить противоракетную оборону в населённых пунктах.
"Нужно быть готовыми, что это продолжится. Конечно же, местные власти, военные, должны работать с населением. Должны проводить учения — куда бежать, где скрываться, где находится бомбоубежище — на случай очередной атаки или если разведка прогнозирует грядущие атаки. Нужно усиливать нашу противоракетную оборону в крупных городах, в сельских населённых пунктах", — сказал Скориков в интервью изданию "Украина.ру".
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