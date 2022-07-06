Наёмник из Белоруссии рассказал про последний бой, когда ВС РФ накрыли грузинов

26 июня состоялся бой под Лисичанском, в результате которого грузинские наёмники были разгромлены, а часть белорусских боевиков оказались в плену группировки "Отважных" ВС РФ. Один из них рассказал военкорам "Русской весны" подробности своего последнего боя.

Мужчина сообщает, что грузинские бойцы должны были обеспечивать эвакуацию белорусского полка.

"Южнее Лисичанска готовится танковый прорыв русских, мы должны организовать там засаду", — сообщает наёмник из Беларуси.

В точке сбора полк ожидала группа грузинов, с рассветом выдвинулись на позиции. Командир ушёл на доразведку, но началась стрельба. Поступила команда отходить с позиций, но через несколько минут приехали танки и накрыли противника. Командир не выжил после тяжёлого ранения. Команда грузинский боевиков из 10 человек выдвинулась на помощь белорусам, но их тоже накрыли ВС РФ.