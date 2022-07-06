Артиллерийское подразделение спецназа "Отважные" ВС России уничтожило очередную западную единицу боевой техники. Эпичные кадры показали военкоры "Русской весны", которые следят за каждым шагом нашей армии на Украине в горячих точках.
Сообщается, что в ходе выполнения боевой задачи, чешская самоходная артиллерийская установка Dana-M2 была уничтожена в районе Северска.
В украинской армии колёсная САУ Dana M2 служит заменой буксируемых гаубиц Д-20 советского производства. Так как обе установки используют одинаковые снаряды, это упрощает логистику и её использование. Кроме того, Dana M2 более имеет большую точность и дальность стрельбы.
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