Артиллеристы группировки «О» ВС РФ уничтожили чешскую САУ Dana-M2 в Северске

Артиллерийское подразделение спецназа "Отважные" ВС России уничтожило очередную западную единицу боевой техники. Эпичные кадры показали военкоры "Русской весны", которые следят за каждым шагом нашей армии на Украине в горячих точках.

НАТОвская САУ уничтожена ударом артиллеристов группировки "О"

Сообщается, что в ходе выполнения боевой задачи, чешская самоходная артиллерийская установка Dana-M2 была уничтожена в районе Северска.

В украинской армии колёсная САУ Dana M2 служит заменой буксируемых гаубиц Д-20 советского производства. Так как обе установки используют одинаковые снаряды, это упрощает логистику и её использование. Кроме того, Dana M2 более имеет большую точность и дальность стрельбы.