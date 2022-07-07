Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чеченской Республики, является его следующей задачей в ходе российской спецоперации на Украине.
Он напомнил, что недавно союзные войска освободили от националистов всю территорию ЛНР. Однако политик убеждён: специальная военная операция ещё далека до завершения.
"Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в своё время из Чеченской Республики", — отметил Кадыров.
По его словам, чеченские бойцы ждут момента, когда поступит соответствующий приказ.
Ранее Кадыров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что подразделения ВСУ вернутся в Лисичанск после получения западного оружия. Как подчеркнул глава Чечни, Киев уже не сможет вновь установить контроль над этим городом. Он призвал руководство Украины и солдат ВСУ бежать от армии РФ.
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