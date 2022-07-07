Кадыров призвал "добить" находящихся на Украине террористов, сбежавших из Чечни

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чеченской Республики, является его следующей задачей в ходе российской спецоперации на Украине.

Он напомнил, что недавно союзные войска освободили от националистов всю территорию ЛНР. Однако политик убеждён: специальная военная операция ещё далека до завершения.

"Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в своё время из Чеченской Республики", — отметил Кадыров.

По его словам, чеченские бойцы ждут момента, когда поступит соответствующий приказ.

Ранее Кадыров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что подразделения ВСУ вернутся в Лисичанск после получения западного оружия. Как подчеркнул глава Чечни, Киев уже не сможет вновь установить контроль над этим городом. Он призвал руководство Украины и солдат ВСУ бежать от армии РФ.