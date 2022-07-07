На территории Херсонской области российские силовики обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с военной техникой.
Схрон с вооружением был оборудован в заброшенном доме по просьбе сотрудников погранслужбы Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Задержанный доставил оборудование из посёлка Парутино Николаевской области водным путём, чтобы впоследствии передать его диверсантам, с которыми ему так и не удалось связаться.
Российские силовики изъяли гранатомёты РМГ, РПГ-22 и РШГ, 17 гранат Ф-1, две гранаты РГД-5, семь запалов к гранатам, свыше 1800 патронов, по одному автомату АКСУ и АКС-74 с присоединённым подствольным гранатомётом, девять выстрелов к гранатомётам ВОГ-25.
"В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, организовали перевалочный пункт членов диверсионно-разведывательной группы", — сказал источник.
Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что украинский президент Владимир Зеленский объявил приоритетной задачей усиление террористической активности в неподконтрольных Киеву регионах.
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