Силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсантов в Херсонской области

На территории Херсонской области российские силовики обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с военной техникой.

Схрон с вооружением был оборудован в заброшенном доме по просьбе сотрудников погранслужбы Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Задержанный доставил оборудование из посёлка Парутино Николаевской области водным путём, чтобы впоследствии передать его диверсантам, с которыми ему так и не удалось связаться.

Российские силовики изъяли гранатомёты РМГ, РПГ-22 и РШГ, 17 гранат Ф-1, две гранаты РГД-5, семь запалов к гранатам, свыше 1800 патронов, по одному автомату АКСУ и АКС-74 с присоединённым подствольным гранатомётом, девять выстрелов к гранатомётам ВОГ-25.

"В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, организовали перевалочный пункт членов диверсионно-разведывательной группы", — сказал источник.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что украинский президент Владимир Зеленский объявил приоритетной задачей усиление террористической активности в неподконтрольных Киеву регионах.