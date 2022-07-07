Боевики ВСУ пожаловались, что в Донбассе их не воспринимают как защитников

Население многих городов Украины воспринимает украинскую армию весьма негативно, народ смотрит на боевиков исподлобья и даже желает им смерти.

Об этом сообщила военнослужащая ВСУ Наталья Онищук.

В своем заявлении она особо отметила, что в Донбассе живут "не наши люди" — мирные жители не воспринимают украинских солдат как защитников. ВСУшники воспринимаются негативно, а зачастую люди даже желают им смерти, пишет "Военное обозрение".

Она подчеркнула, что украинские военнослужащие не могут найти общий язык с гражданами. А в Лисичанске и Северодонецке мирное население вообще радовалось тому, что украинские войска отступают.