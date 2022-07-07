Население многих городов Украины воспринимает украинскую армию весьма негативно, народ смотрит на боевиков исподлобья и даже желает им смерти.
Об этом сообщила военнослужащая ВСУ Наталья Онищук.
В своем заявлении она особо отметила, что в Донбассе живут "не наши люди" — мирные жители не воспринимают украинских солдат как защитников. ВСУшники воспринимаются негативно, а зачастую люди даже желают им смерти, пишет "Военное обозрение".
Она подчеркнула, что украинские военнослужащие не могут найти общий язык с гражданами. А в Лисичанске и Северодонецке мирное население вообще радовалось тому, что украинские войска отступают.
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