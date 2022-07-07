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Военный ВС РФ из Курганской области сообщил о пытках в плену у ВСУ на Украине

Силовые структуры

Военному Ивану Мыльникову из села Ялым Курганской области удалось выбраться из плена украинских боевиков. По его признанию, ему до сих пор не верится в возвращение на родину.

Военный ВС РФ из Курганской области сообщил о пытках в плену у ВСУ на Украине

Солдат 1999 года рождения попал в плен после танковой дуэли. По признанию Ивана, его под угрозой смерти заставили призвать солдат ВС РФ прекратить участвовать в боевых действиях против ВСУ. Мыльникову пришлось произнести это, чтобы остаться в живых.

"Мы находились в селе Степное 23 марта, часов в 6 вечера по нам начался артиллерийский обстрел. Я со своим экипажем нарвался на украинскую засаду, завязался бой. Их танк мы уничтожили, на своем горящем танке мы проехали пару километров и остановились в селе Новомихайловка, где нас задержали Вооружённые силы Украины", - рассказал Иван Мыльников URA.RU.

В плену он столкнулся с избиениями и пытками, записями видеороликов под дулом автоматов. Командир танка был убит в плену.

"По отношению к военнопленным там ужасное отношение. Нас, бывало, не кормили. Когда я ехал служить, то весил 82 кг, после плена я вешу 65 кг. Над нами издевались, включали песни про Бандеру, тюремщики залетали в камеры и начинали избивать даже, тех у кого нет ноги или руки" - признался солдат.

Иван был освобождён 14 мая в ходе обмена пленными. По его словам, в тот день враги их пугали, что везут на расстрел.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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