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Арестович: "Воевать сложно, но мы умеем и делаем это успешно"

Силовые структуры

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович опять сделал яркое заявление по поводу успехов украинской армии.

Арестович: "Воевать сложно, но мы умеем и делаем это успешно"

На канале в YouTube в очередной беседе со сбежавшим в Литву адвокатом Марком Фейгиным* Арестович он отметил, что Россия в зону специальной операции "отправила военнослужащих из последнего подразделения, которое ранее не было задействовано".

"Из Сахалина. Вся мощь армии РФ брошена сюда. 60 процентов сил было направлено на взятие двух городов на востоке Украины", — отмечает политический деятель Украины.

Он также подчеркнул, что в этих двух городах ВСУ провели успешную оборонительную операцию и спокойно отошли.

Арестович заявил, что хочется только ярких побед и наступлений, но военное командование работает с тем контингентом, что есть.

По его словам, украинские вооружённые силы перемалывают противника, который имеет превосходство по количеству личного состава, имеет преимущество в военной технике и бюджету.

"Воевать сложно, но мы умеем. И делаем это успешно в тех реалиях, которые есть. Мы перемалываем эту армию и накапливаем резервы. Наступление с яркими победами неизбежно", — подытожил советник главы ОПУ.

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Арестович: "Воевать сложно, но мы умеем и делаем это успешно"
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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