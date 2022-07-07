Жданов заявил, что выход ВСУ из Лисичанска войдёт в учебники военного искусства

Город Лисичанск перешёл под контроль союзных сил РФ и ЛНР. На фоне этого украинский военный эксперт Олег Жданов в эфире украинского телеканала заявил:

"Выход из Лисичанска, я думаю, войдет в учебники военного искусства. <...> Если бы мы не вышли, если бы не сработала наша разведка вовремя и мы не узнали планы российской армии, то, возможно, было бы окружение наших войск", — цитирует его слова "Военное обозрение".

Издание напоминает, что после непростых боёв накануне взятия Северодонецка, ВС РФ тщательно подготовились к сражению за Лисичанск. Однако при наступлении на последний подконтрольный Украине город в ЛНР выяснилось, что сопротивления нашим войскам практически никто не оказывает, поскольку плохо организованные, упавшие духом бойцы ВСУ "побросав оружие, массово бежали по всем возможным оставшимся тропам". Это, по версии источника, послужило стремительному взятию Лисичанска.

"О каких учебниках идет речь господин Жданов не уточнил. Видимо, киевские "эксперты и учёные" пишут какую-то свою тайную летопись с параллельной историей, в которой, в частности, зафиксировано и эпохальное событие, согласно которому Чёрное море было искусственно создано древними украинцами. Впрочем, у киевских фантазёров есть уже опыт "знаменательных побед" и в новейшей истории, которые, почему-то, ни в какие учебники так и не попали", — констатируют в "ВО".