Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

Украинский боевик Виталий Ростецкий, которого задержали в Херсоне за подготовку серии терактов, подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.

Деятельность его команды полностью контролировал Киев, пишет РИА Новости со ссылкой на показания Ростецкого. Боевик сообщил, что является командиром разведывательно-диверсионной группы. По его словам, в её состав входили два сотрудника Сил спецопераций Украины, а также завербованные мирные жители.

Он добавил, что в 2015 году проходил подготовку в Днепропетровске под наблюдением советников НАТО. В 2016–2020 годах боевик находился в зоне вооружённого конфликта в Донбассе, где учился применять свои навыки на практике.

"Мой куратор говорил, что наша работа находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому", — подчеркнул Ростецкий.

Центр Сил спецопераций Украины, пояснил военный, находится в городе Бровары Киевской области.