В Курской области украинские боевики атаковали пограничников РФ квадрокоптерами

Участились случаи атак ВСУ на пограничников РФ. Ранее сообщалось о нападении на работников ФСБ в Белгородской области, когда под удары попали два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Первую машину обстреляли с применением автоматического оружия, на вторую гражданский квадрокоптер сбросил взрывное устройство. В результате был убит один работник ФСБ, трое ранены.

Вчера, 6 июля, практически в одно и то же время украинскими военизированными формированиями были атакованы погранпункты близ Гордеевки и Елизаветовки Курской области. Повторился сценарий атаки пограничников квадрокоптерами со взрывчаткой. В результате сброшенных взрывных устройств никто не пострадал, передаёт "Военное обозрение".