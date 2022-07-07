Кириенко: в боях на Украине участвует весь Североатлантический альянс

Весь Североатлантический альянс сражается с Россией руками украинцев. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, во время противостояния в Донбассе стало ясно, что ВС РФ ведут бои не с Украиной. Как пояснил государственный деятель, руководство страны это прекрасно понимает.

"К сожалению, на территории Украины часто руками украинцев с нами сражается всё сообщество НАТО", — отметил Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время — новые правила креативного сектора", которая проходит в рамках Российской креативной недели.

При этом он подчеркнул: происходящие в мире изменения необратимы. Государственный деятель также добавил, что у России есть выбор: наблюдать за ними со стороны или же самой становиться инициатором и автором этих изменений.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков сообщил в интервью Pravda.Ru, что у НАТО заканчиваются деньги на военную помощь Украине.