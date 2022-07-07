Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продолжает знакомить подписчиков в социальных сетях не только информацией с полей спецоперации в Донбассе.
Он также размещает в своём аккаунте мессенджера юмористическое видео. Героем этих пародийных роликов выступает президент Украины Владимир Зеленский.
"После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу", — написал Кадыров в пояснительным текстом под опубликованным видеороликом.
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