Кнутов: ВС РФ применили новую тактику в ходе освобождения Донбасса

Российские войска поменяли тактику ведения боевых действий в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об это заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, союзные силы начали активнее наносить удары по местам размещения ВСУ. Украинские войска должны нести критические потери личного состава, подчеркнул аналитик.

"Надо отдать должное, что мы, изменив тактику, стали активнее применять артиллерию непосредственно и по позициям, и по местам сосредоточения", — сказал Кнутов в интервью "Украина.ру".

Эксперт убеждён, что освобождение Славянска поднимет боевой дух военнослужащих ДНР, а также поспособствует моральной деградации противника. Более того, взятие под контроль Славянска имеет и политическое значение, так как страны НАТО осознают, что ВСУ оказались на грани развала, отметил Кнутов.